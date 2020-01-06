القوات التركية تتزود بأنظمة دفاعية وهجومية محلية في 2020

أعلن رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، أنهم سيبدؤون بتقديم سلسلة من المنصات والأنظمة الجديدة لقوات الأمن التركية خلال 2020.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الاثنين، بالعاصمة أنقرة، حول تقييم أنشطة الصناعات الدفاعية التركية العام 2019، والأهداف المتوقعة للعام 2020.

وأوضح أنه سيتم تسليم طائرة بدون طيار مقاتلة من نوع "TİHA" بنهاية العام الحالي، وتسليم مروحية "أتاك" المقاتلة من طراز "Atak Faz-2" في أقرب وقت.

كما سيتم تسليم القوات المسلحة التركية أكبر سفينة حربية برمائية ومتعددة الأغراض من نوع "TCG Anadolu" في نهاية العام الحالي.

وأضاف أنه سيتم تسليم المديرية العامة للأمن عربات مصفحة وناقلات أفراد مجهزة بأبراج مسلحة، في حين سيتم تسليم قيادة القوات البرية مركبات مصفحة تستخدم لأول مرة من نوع 6×6.

وحول الأنظمة الفضائية، أشار دمير لمواصلة العمل في مشروعي تطوير القمر الصناعي المتعدد، ونظام الرادار ذي الفتحة الاصطناعية "غوك تورك-3".

جدير بالذكر، أن صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية التركي بلغت مليارين و741 مليون دولار، في 2019.

وخلال السنوات الأخيرة حققت تركيا تقدما كبيرا في مجال الصناعات الدفاعية، وتهدف للحد من الاعتماد على الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأيضاً الدخول في مصاف الدول المتقدمة بتصنيع الأسلحة وتصديرها.