جنوب السودان يتطلع لتعزيز تعاونه الاقتصادي مع تركيا

أعلنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان "أوت دينق أشول" أن بلادها تتطلع للتعاون مع تركيا في مجالات عدة وعلى رأسها الاقتصاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها التركي مولود تشاوش أوغلو على هامش زيارتها لأنقرة.

وأشارت الوزيرة إلى غنى بلادها بالموارد الباطنية، بدءا من النفط ومرورا بالذهب والغاز الطبيعي، فضلا عن الزراعة؛ معربة عن رغبة بلادها في الاستفادة من التجارب والخبرات الفنية التركية في هذه المجالات.

وأوضحت أن بلادها تتطلع للاستفادة من التجارب التركية أيضا، ومشاركة الخبرات معها في مجال عمل المؤسسات الحكومية.

وتابعت: "سنواصل التعاون مع دولة شقيقة مثل تركيا من أجل تطوير اقتصاد جنوب السودان".

ودعت وزيرة جنوب السودان رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في بلادها، معربة عن استعداد المؤسسات الحكومية في جوبا، لتقديم الاستشارات اللازمة لهم في هذا الخصوص.

وأكدت على أهمية الدور التركي ومكانة أنقرة في القارة الإفريقية وفي بلادها أيضا.