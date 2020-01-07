وزير تركي: مطاراتنا خدمت أكثر من 209 ملايين مسافر خلال 2019

قال وزير النقل والبنية التحتية التركي جاهد طوران، إن مطارات البلاد قدمت خدماتها لأكثر من 209 ملايين مسافر خلال العام 2019.

جاء ذلك في تصريح للأناضول، تطرق فيه إلى الإحصاءات التي أعدتها هيئة مطارات الدولة للعام المنصرم.

وأضاف أن عدد الطائرات التي هبطت وأقلعت من مطارات البلاد خلال كانون أول/ ديسمبر الماضي بلغت 62 ألفاً و442 في رحلات محلية، و43 ألفا و890 برحلات خارجية.

وأوضح الوزير أن عدد المسافرين في الرحلات الداخلية خلال ديسمبر، بلغ 7 ملايين، و298 ألف و489 مسافر، وفي الرحلات الخارجية بلغ 6 ملايين و164 ألف و431 مسافر.

وأردف أن عدد المسافرين في الرحلات الداخلية خلال 2019، بلغ 100 مليون 140 ألف و814، وبلغ عددهم في الرحلات الخارجية 108 ملايين و692 ألف و517، وبذلك بلغ إجمالي عدد المسافرين في عموم مطارات تركيا في العام الماضي 209 مليون، و92 ألف و 548.