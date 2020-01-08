تركيا.. هطولات الأمطار تبشر بمواسم الخيرات

حط الشتاء رحاله من الأمطار والرياح ليستقر في جميع أنحاء تركيا هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يتحسن الطقس تدريجياً ابتداءاً من يوم الجمعة في معظم المناطق.

وكانت موجة من الهطولات الغزيرة والرياح والثلوج قد جعلت وتيرة الحياة اليومية تهدأ قليلا تحت وقع مظاهر الفصل البارد، من المناطق الغربية إلى المناطق الجنوبية في البلاد. فيما شهدت ولايتي مرسين وأنطاليا المطلتين على البحر المتوسط، الحصة الأكبر من الأمطار الغزيرة.

كذلك كان نصيب مدينة إسطنبول الأكثر اكتظاظاً بالسكان، فقد تواتر انهمار الأمطار عليها ابتداء من الاثنين وطوال الثلاثاء. وتراجعت حركة المرور المزدحمة في المدينة خاصة خلال ساعات الذروة بسبب غزارة الأمطار التي جلبت معها الخير والبركات.

ووفقاً لبيان صادر عن السلطات المختصة، تلقت إسطنبول وحدها 100 كيلوغرام لكل متر مربع من الأمطار يومي الاثنين والثلاثاء. وتركزت أكثر الهطولات غزارة في مناطق "أيوب سلطان" و"شيشلي". وبعد يومين من تباطؤ خدمات النقل بالعبّارات عادت تلك الخدمات إلى جدولها اليومي بين الجانبين الآسيوي والأوروبي للمدينة، وكذلك على الطرق بين إسطنبول والمدن الأخرى. كما عادت حركة الملاحة البحرية في البوسفور إلى زخمها المعهود.

وقد قدمت جميع الطواقم ذات الصلة جهوداً لافتة في جميع أنحاء البلاد خلال هذه الموجة الاستثنائية من الأحوال الجوية السيئة لتصريف مياه السيول مع استمرار هطول الأمطار طوال يوم الثلاثاء. وكانت دائرة الأرصاد الجوية أصدرت بياناً أوضحت فيه أن الطقس سيتحسن يوم الجمعة، وأن درجات الحرارة سترتفع بشكل ملحوظ خصوصاً في المناطق الغربية من البلاد.