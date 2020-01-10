تراجع معدلات البطالة في تركيا في الفترة بين سبتمبر-نوفمبر

تراجع معدل البطالة في تركيا إلى 13.4 بالمئة في الفترة من سبتمبر/أيلول إلى نوفمبر/تشرين الثاني من 13.8 بالمئة قبل شهر، وذلك بعد أن سجل ذروته في عشر سنوات في الربع الأول من السنة، وفق ما أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة.

وقد بلغ معدل البطالة 11.6 بالمئة بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني من العام السابق. فيما تراجع معدل البطالة غير الزراعية إلى 15.7 بالمئة في سبتمبر/أيلول إلى نوفمبر/تشرين الثاني من 16.4 بالمئة قبل شهر، وفقا للأرقام.

وانخفضت نسبة البطالة المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 13.6 بالمئة من 13.9 بالمئة قبل شهر.