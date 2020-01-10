صواريخ جو-جو التركية محلية الصنع تجتاز اختباراتها بنجاح مذهل

أكمل صاروخ غوكدوغان "شاهين"، وهو أحد صاروخين تم تطويرهما محليًا في إطار مشروع صواريخ جو-جو تركي، اختباراته بنجاح كبير، حيث أصاب الهدف بدقة وبشكل كامل.

من المقرر الانتهاء من هذا العام لمشروع صواريخ Gökdoğan و Bozdoğan، الذي بدأه معهد بحوث وتطوير صناعة الدفاع (TÜBİTAK) التابع لمجلس البحوث العلمية والتكنولوجية (SAGE).

ويطور معهد بحوث وتطوير الصناعات الدفاعية "SAGE" صاروخ "غوكدوغان" ليكون ذا مدى قصير، وقدرة عالية على المناورة بتقنية البحث عبر الأشعة تحت الحمراء، أما صاروخ "بوزدوغان" فقد تم تطويره ليكون صاروخا طويل المدى بتقنية البحث عبر الرادار.

جُهزت الصواريخ أيضاً بتقنية الوقود الصلب "دفع الانبعاث المنخفض"، إضافة إلى نظام التشغيل والاحتراق لمحرك الصاروخ الإلكتروني الذي يمتاز بمستوى عال من الدقة والأمان، إضافة إلى صمام كهربائي مستمر لضمان السلامة والدقة.

يقوم معهد بحوث وتطوير الصناعات الدفاعية "SAGE" بأنشطة البحث والتطوير التي تشمل الهندسة، والهندسة النموذجية للأنظمة الدفاعية، ابتداءاً من البحث الأولي والتصميم المفاهيمي للأنظمة، كما يدير "ساغه" غالبية المشاريع بالاشتراك مع المؤسسات الصناعية الأخرى ذات الصلة.

كما نفذ المعهد "ساغه" العديد من المشاريع الناجحة مثل "مجموعة الإرشاد الدقيق "HGK" ومجموعة التوجيه عبر الأقمار الصناعية "GPS/INS" التي تحول القنابل الصماء إلى أسلحة ذكية، إضافة إلى القذائف الصاروخية "SOM"، قنابل الاختراق "NEB"، نظام اختراق الخرسانة بنظام الرؤوس الحربية المتعددة، مجموعة التوجيه المساعدة "KGK" والتي توفر التوجيه والقدرة البعيدة للقنابل ذات الأغراض العامة.