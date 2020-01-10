وزير الدفاع التركي يلتقي المبعوث الأمريكي إلى سوريا بأنقرة

استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الجمعة، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، والسفير الأمريكي بأنقرة ديفيد ساتيرفيلد.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي وعلى رأسها سوريا.

وأشار البيان إلى مشاركة نائب وزير الدفاع التركي يونس أمره قره عثمان أوغلو، في اللقاء.

والأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن جيفري يزور تركيا، الخميس، للقاء كبار المسؤولين الأتراك وبعض شخصيات المعارضة السورية.

وأشار إلى أن جيفري، سيتوجه عقب ذلك إلى العاصمة السعودية الرياض، للقاء مسؤولين رفيعي المستوى، لمناقشة الأوضاع الأخيرة في سوريا والعراق.