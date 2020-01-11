الداخلية التركية تطلق عملية الفخ ضد إرهابييبي كا كا في ماردين

أعلنت وزارة الداخلية التركية، انتهاء عملية "الكاسر" ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وإطلاق عملية جديدة ضدها باسم "الفخ"، جنوب شرقي البلاد.

وأشارت الوزارة في بيان السبت، إلى اكتمال عملية "الكاسر" التي أسفرت عن تحييد 144 إرهابيا وتدمير عدد كبير من مواقع وملاجئ ومخابئ تابعة للإرهابيين.

ولفت إلى إطلاق قوات الدرك عملية "الفخ" ضد المنظمة في ولاية "ماردين" (جنوب شرق)، بهدف تحييد الإرهابيين في المنطقة.

ويشارك في العملية 915 من منسوبي قوات الدرك والأمن والقوات الخاصة.

وفي 19 آب/ أغسطس الماضي، أطلقت وزارة الداخلية التركية عملية "الكاسر" ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في أرياف ولايات "هكاري" و"شرناق" و"وان" جنوب شرقي البلاد، وأتبعتها بعمليات متتالية حملت الاسم نفسه.