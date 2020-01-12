85 ألف سفينة عبرت المضائق التركية خلال 2019

أظهرت بيانات رسمية، أن إجمالي عدد السفن المارة من مضيقي البوسفور وجناق قلعة (الدردنيل) التركيين، خلال 2019، نحو 84 ألفا و871 سفينة.

وبحسب بيانات وزارة المواصلات والبنية التحتية التركية، بلغ عدد السفن المارة من مضيق البسفور في إسطنبول، 41 ألفا و112، بينما بلغ عدد السفن المارة من مضيق جناق قلعة 43 ألفا و759.

وحققت عائدات تركيا من مضيقي البوسفور وجناق قلعة خلال 2019، نحو 794 مليونا و290 ألفا و800 ليرة (136 مليون دولار)، من الخدمات المقدمة للسفن أثناء عبورها مثل الإنارة، والإرشاد، والإنقاذ، وقطر السفن.

وشكلت ناقلات الغاز الطبيعي المسال والنفطي المسال، وناقلات المواد الكيميائية والنفط الخام، 18 ألفا و805 سفينة من إجمالي عدد السفن المارة عبر المضيقين.

واستفاد ما مجموعه 26 ألفا و632 سفينة، من إجمالي السفن المارة عبر مضيق البوسفور، و21 ألفا و616 سفينة من إجمالي السفن المارة عبر مضيق جناق قلعة، من خدمة الإرشاد البحري للمديرية العامة لأمن السواحل.

وسجل مضيق البوسفور خلال 2019، ما مجموعه 15 حادث سفن، و141 حالة تعطل للسفن؛ كما سجل مضيق جناق قلعة خلال 2019، نحو 9 حوادث سفن، و222 حالة تعطل للسفن.

من ناحية أخرى، رست بالموانئ التركية 14 ألفا و974 سفينة من السفن المارة بالبوسفور، و17 ألفا و575 سفينة من السفن المارة من مضيق جناق قلعة.