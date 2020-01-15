وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 6 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد 6 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" شمالي العراق.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه جرى تحييد الإرهابيين في عملية باسناد جوي، وبتنسيق مع الاستخبارات التركية.

وأكد البيان استمرار عمليات الجيش ضد المنظمة الإرهابية، شمالي العراق.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي، على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.