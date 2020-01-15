تركيا.. جمعية الإعلام تدين اعتقال مصر لصحفيين من وكالة الأناضول

أدانت جمعية الإعلام، وهي مؤسسة غير حكومية رائدة من الصحفيين الأتراك، اعتقال مصر التعسفي لأربعة من صحفيي وكالة الأناضول يوم الأربعاء.

وكانت دوريات من الشرطة المصرية قد اقتحمت مكتب وكالة الأناضول في القاهرة مساء الثلاثاء، وقطعوا كاميرات المراقبة وخطوط الإنترنت، ثم قاموا بدهم المكتب مرة أخرى في وقت مبكر من اليوم الأربعاء. كما صادر ضباط الشرطة جوازات السفر والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالموظفين، ورفضت الشرطة الكشف عن سبب الدهم لمحامي الوكالة.

وقالت جمعية الإعلام التركية: "اقتحمت قوات الشرطة المصرية، مكتب وكالة الأناضول في القاهرة واحتجزت أربعة من موظفي الوكالة بشكل غير قانوني. وخلال الدهم، مُنع موظفو الوكالة من الاتصال بالخارج وإعطاء معلومات حول وضعهم. كما رفضت الشرطة المصرية إبلاغ محامي الوكالة بأي معلومات، ومنعته من حضور عملية التفتيش".

وتابعت الجمعية: "نشعر بقلق إزاء حياة موظفي الوكالة الذين تم احتجازهم دون وجه حق. كما يعزز هذا القلق سجل حكومة الانقلاب في مصر الحافل بمثل هذه التصرفات.".

كما ذكرت جمعية الإعلام أن السلطات المصرية ترفض التعاون مع أي جهة للحصول على معلومات بشأن وضع الموظفين. وأضافت الجمعية "هذا موقف غير مقبول أبدا، إن سلوك الشرطة المصرية ليس مجرد اعتداء على وسيلة إعلام، بل هو انتهاك لأبسط حقوق الإنسان الأساسية".

وقالت الجمعية: "وبصفتنا جمعية إعلامية، ندين تصرف الشرطة المصرية، ونطالب بالإفراج الفوري عن موظفي وكالة الأناضول، الذين احتُجزوا كرهائن بشكل غير قانوني".

وأضافت الجمعية: "وعلى الحكومة المصرية أن تتخلى عن موقفها العدائي والتعسفي تجاه الصحفيين، وأن تقدم اعتذارها لتركيا ووكالة الأناضول وأسر الموظفين المحتجزين".

وتعهدت الجمعية بإثارة قضية الصحفيين المحتجزين في جميع المحافل الدولية، ومتابعتها إلى النهاية.

وتم إطلاق سراح صحفية مصرية كانت في المكتب في منتصف ليل الثلاثاء، بينما تم نقل الأربعة الآخرين إلى مكان مجهول صباح الأربعاء. ومن بين الموظفين المحتجزين حلمي بالتشي، وهو مواطن تركي مسؤول عن إدارة الشؤون المالية والإدارية بالمكتب، والمواطنان المصريان حسين القباني وحسين العباس وعبد السلام محمد، وهو موظف في مؤسسة "سيتا" للبحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومقرها تركيا.