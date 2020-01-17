الأمن التركي يدمر مخابئ لإرهابيي "بي كا كا" جنوب شرق تركيا

نفذت فرق الدرك التركية، الجمعة، عملية أمنية ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في مختلف المناطق الجبلية بولاية "وان" جنوب شرقي البلاد.

وشنت فرق الدرك العملية ضد الإرهابيين في 7 نقاط متفرقة، بينها هضبة "تشاليان"، الواقعة على حدود "وان" مع ولايتي "هكاري" و"شرناق".

وشارك في العملية، 14 فريقا من الدرك، يتكونون من 200 عنصر، وأسفرت عن تدمير مجموعة من مخابئ الإرهابيين بالمنطقة.

واستخدمت قوات الأمن في العملية، مروحية وعددا من الطائرات المسيرة، في ظل انخفاض درجات الحرارة بالمنطقة، إلى 20 درجة تحت الصفر.

وعثرت الفرق في أحد المخابئ، على 8 عبوات ناسفة، ومعدات مختلفة تستخدم في صناعة المتفجرات، وغيرها من المواد.

وأوقفت الفرق، ضمن العملية، شخصين يشتبه في مساعدتهما إرهابيي "بي كا كا"، في الحصول على مختلف المواد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي، على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.