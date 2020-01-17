الأمن التركي يضبط شخصا حاول بيع 862 عملة معدنية أثرية بعد استدراجه

ضبطت فرق الدرك التركية، الجمعة، 862 عملة معدنية أثرية في عملية أمنية بولاية يالوفا شمال غربي البلاد.

وعقب تلقيها بلاغا بمحاولة شخص يدعى "م.م" يقيم في إسطنبول بيع عملات معدنية أثرية ذهبية وبرونزية، تواصلت فرق مكافحة التهريب معه لاستدراجه.

وبعد شهر من المساومات، اتفق الشخص مع عناصر من الدرك تظاهرت بأنها زبائن مستعدة لشراء ما بحوزته، وتم تحديد مكان الاستلام.

وجرى ضبط المشتبه به الذي قدم من اسطنبول بسيارته لبيع العملات في يالوفا، أثناء تسليمها لعناصر الدرك الذين استدرجوه.

ولدى استجوابه، زعم الشخص الموقوف أن العملات ورثها عن جده.

ومن المنتظر أن يتم تسليم العملات إلى أحد المتاحف بعد فحصها من قبل خبراء آثار.