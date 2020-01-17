عالمة فضاء تركية تنضم إلى ناسا في رحلة البحث عن حياة خارج الأرض

انضمت عالمة الفضاء التركية "بتول كاجار" إلى فريق خبراء تابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، كأول باحثة تركية تحصل على زمالة من معهد علم أحياء الفلك التابع للوكالة. وقد أصبحت جزءاً من مركز علوم اكتشاف الحياة، مكرسةً حياتها للعمل في مجال الفضاء والتطور، يحدوها أمل بالعثور على حياة محتملة على كواكب أخرى.

وستعمل "كاجار" جنباً إلى جنب مع خبراء من وكالة ناسا وعلماء من الجامعات الرائدة في جميع أنحاء العالم لتعقب أي علامات لوجود حياة خارج كوكب الأرض للعثور على إجابة على السؤال الذي طال انتظاره: "هل نحن وحدنا؟"

وكانت "بتول كاجار" قد هاجرت من إسطنبول إلى الولايات المتحدة في سن الـ20 من عمرها، للحصول على درجة الدكتوراه في الكيمياء الحيوية. وبعد الانتهاء من دراستها في كلية الطب بجامعة "إموري" في ولاية أتلانتا، تم قبولها في برنامج علم الأحياء الفلكي التابع لناسا حيث حصلت على زمالة ما بعد الدكتوراه، وعملت كزميلة لبضع سنوات. وقادت "كاجار" مجموعة أبحاث مستقلة في جامعة هارفارد بين عامي 2014 - 2017 ، لتلتحق بعد ذلك بجامعة أريزونا حيث تعمل أستاذة مساعدة.