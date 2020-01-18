5 إرهابيين من "بي كا كا" يسلمون أنفسهم للأمن التركي

أعلنت الداخلية التركية، السبت، تسليم 5 إرهابيين من "بي كا كا" أنفسهم لقوات الأمن، في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "وتيرة الانشقاقات في صفوف التنظيم الإرهابي ارتفعت، جراء العمليات الناجحة لقوات الأمن ضده".

وأضاف البيان أن "أعداد الإرهابيين ممن سلموا أنفسهم لقوات الأمن التركية، بعد إقناعهم بمساعدة عائلاتهم، في أعلى المستويات، خلال السنوات الأخيرة".

وذكر أنه "في هذا الصدد سلم 5 إرهابيين أنفسهم لقوات الدرك والأمن في ولاية شرناق عبر معبر خابور (الحدودي مع العراق)، بعدما جرى إقناعهم".

وبهذا ارتفع عدد الإرهابيين ممن سلموا أنفسهم لقوات الأمن التركية، بعد إقناعهم، منذ بداية العام الحالي، إلى 13 عنصرا.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.