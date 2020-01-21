تشاوش أوغلو يجري لقاءات اقتصادية في "دافوس"

عقد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، سلسلة لقاءات في بلدة "دافوس" السويسرية، على هامش النسخة الـ50 من المنتدى الاقتصادي العالمي.

والتقى تشاوش أوغلو نظيره الرواندي فينسنت بيروتا، ووزيرة العدل السويسرية كارين كيلر، وبحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

كما التقى تشاوش أوغلو، كلا من رئيس مجلس إدارة مجموعة "علي بابا" الصينية مايكل إيفانز، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "ماهيندرا" الهندية أناند ماهيندرا.

وجرى اللقاءان بشكل منفصل وبعيدا عن وسائل الإعلام، وتم الحديث خلالهما عن خطط الاستثمار في تركيا.

وعقد تشاوش أوغلو، لقاء مع رئيس شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (SOCAR) رونق عبد الله ييف.

وانطلقت أعمال دافوس، الثلاثاء، بمشاركة أكثر من 3 آلاف شخصية تحت عنوان "من أجل عالم متماسك ومستدام",

و"منتدى دافوس" مؤسسة دولية غير حكومية ولا ربحية، اشتهرت بالملتقى السنوي الذي تنظمه في يناير/ كانون الثاني من كل عام ببلدة دافوس في سويسرا، ويجمع نخبة من رجال وسيدات الأعمال والسياسيين والأكاديميين للتباحث بشأن التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم وسبل حلها.