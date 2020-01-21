ولاية "بولو" التركية ترسل 9 شاحنات من المساعدات لنازحي إدلب

أرسلت ولاية "بولو" شمال غربي تركيا، 9 شاحنات مساعدات إلى النازحين في محافظة إدلب السورية، والتي تتعرض مؤخراً لهجمات النظام وحليفيه الروسي والإيراني.

يأتي ذلك ضمن إطار حملة أطلقت بتنسيق من الولاية ومديرية التعليم وبدعم من جمعية حقوق الإنسان في "بولو"، على مدار 3 أيام، شارك فيها نحو 50 ألف شخص.

وتوجهت شاحنات المساعدات إلى ولاية كيليس التركية المحاذية للحدود السورية، بعد توديعها بمراسم شارك فيها الوالي أحمد أوميت، وبرلمانيون، ومسؤولون آخرون في الولاية.

وفي كلمة له خلال مراسم إرسال الشاحنات، أعرب الوالي "أوميت" عن شكره للأطفال والشباب وذويهم، ممن شاركوا في تحضير هذه المساعدات.

وأوضح أن الشاحنات، تتضمن الطحين، واللباس ومواد غذائية مختلفة، وغيرها من المساعدات التي يحتاج إليها النازحون في إدلب.

بدورها، أعربت أدا باصمجي، وزينت سودة قورو قهوجي وأسماء ألطيناي، الطالبات لدى إحدى ثانويات "بولو"، عن شعورهن بالسعادة إزاء مد يد العون للمحتاجين في إدلب.

وتوجّهت شاحنات المساعدات نحو ولاية كيليس، بعد دعاء جماعي تلاها مفتي "بولو"، أورهان غنتش.