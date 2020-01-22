تركيا.. القوات المسلحة ترسل تعزيزات عسكرية على الحدود مع سوريا

أرسلت القوات المسلحة التركية تعزيزات عسكرية جديدة تضم ناقلات مدرعة للجنود، وعناصر من القوات الخاصة، إلى الوحدات المتمركزة على الحدود السورية.

وعناصر القوات الخاصة أرسلت من مختلف الوحدات العسكرية التركية المنتشرة في أرجاء البلاد، حيث وصل موكب ناقلات الجنود المدرعة إلى ولاية كيليس، جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء.

ومضت الناقلات وسط إجراءات أمنية مشددة من مركز المدينة، قبل أن تصل إلى معبر أونجو بينار وتتجه بعدها نحو الشريط الحدودي مع سوريا.

ونقلت مصادر صحفية أن التعزيزات جاءت بهدف تعزيز مواقع الوحدات العسكرية التركية المتواجدة على الحدود السورية.