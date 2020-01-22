وزير الصحة التركي ينفي وجود أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، عدم وجود أي مريض مصاب بفيروس "كورونا" الجديد في تركيا.

جاء ذلك خلال استضافته في اجتماع محرري وكالة الأناضول، بالعاصمة أنقرة، الأربعاء.

وقال قوجه "أود التأكيد على أنه لا يوجد حاليًا في تركيا أي مريض مصاب بفيروس كورونا".

وأوضح أنه لا يوجد أي تهديد في تركيا بخصوص الفيروس المذكور في الوقت الراهن.

ولفت إلى أن الوزارة مستعدة لوضع أي مريض مشتبه به قادم من الصين في الحجر الصحي ونقله إلى المستشفى بسيارة إسعاف خاصة.

وأكّد أن هناك اجتماع سيعقد في مقر الوزارة بأنقرة اليوم لمناقشة هذا الفيروس.

والثلاثاء، أعلنت وسائل إعلام أمريكية رصد حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، المنتشر في الصين، بولاية واشنطن شمال غربي البلاد.

وأوضحت أنه أصيب بالفيروس، المتسبب في "مرض غامض" يشبه الالتهاب الرئوي، خلال زيارته للصين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، حذر خبراء صحة في جامعة "هونغ كونغ"، من انتشار المرض "الغامض" سريعا في الصين، بعد أن ظهر في مقاطعة "خوبي" وسط البلاد.

وأشار الخبراء في بحث مشترك مع منظمة الصحة العالمية، إلى وجود 1343 حالة إصابة بالفيروس في مدينة "ووهان" بالمقاطعة، و116 في مدن صينية أخرى، عكس ما أعلنت عنه لجنة الصحة الوطنية الصينية، حول وجود 291 إصابة في عموم البلاد.

وكانت السلطات الصينية أعلنت وفاة 4 أشخاص، جراء الإصابة بالمرض "الغامض" في "ووهان" في مقاطعة "خوبي".