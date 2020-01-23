أقار: مستمرون في تقديم خدماتنا الاستشارية لأشقائنا الليبيين

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، أن بلاده تواصل تقديم الخدمات الاستشارية لأشقائها الليبيين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال زيارة إلى شركة روكيتسان التركية المتخصصة بالصناعات الدفاعية، الخميس.

وقال أقار: "لدينا في ليبيا فريق للتدريب والاستشارات يقدم الدعم لأشقائنا الليبيين ونواصل خدماتنا الاستشارية هناك".

وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده لديها مع ليبيا ماض يعود إلى 500 عام وصداقة وأخوة وتاريخ وثقافة مشتركة.

وبيّن أن الاتفاقات التي أبرمتها تركيا مع ليبيا متوافقة مع القانون، وأن الأمم المتحدة تعترف بحكومة الوفاق الوطني الليبية.

وأوضح أن اليونان، جارة تركيا وحليفتها في الناتو، ترغب في أن يكون كل شيء بالشكل الذي تريده هي.

وتابع: "هناك قواعد ومبادئ وقانون دولي، لا يتم كل شيء كما تريدون أنتم".

من ناحية أخرى، شدّد الوزير التركي على أن الحشد العسكري اليوناني في 16 جزيرة ببحر إيجة مخالف للقوانين الدولية.

ودعا اليونان إلى التصرف بشكل يتوافق مع القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة وعلاقات حسن الجوار.

وأكّد على استمرار أنشطة تركيا في بحر إيجه وشرق المتوسط وليبيا إلى جانب مكافحة الإرهاب، في إطار احترام القانون الدولي ووحدة أراضي البلدان.

كما شدّد على أن بلاده لن تسمح بانتهاك حقوقها بأي شكل من الأشكال، وهي تؤكد ذلك لجميع الدول المعنية.

وفيما يتعلق بقضية جزيرة قبرص، قال أقار إن تركيا واحدة من البلدان الضامنة وعازمة على الالتزام بحقوقها ومسؤولياتها تجاه القبارصة الأتراك.