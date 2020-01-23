الصحة التركية تقرر إجراء فحص حراري للقادمين من الصين لتفادي كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الخميس، أنها اتخذت قراراً بإجراء مسح حراري لجميع ركاب الرحلات الجوية القادمة من الصين، على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة، في بيان أن جميع الرحلات القادمة إلى تركيا من مدينة ووهان الصينية تم تعليقها، كإجراء احترازي لتفادي انتشار الفيروس الذي ظهر لأول مرة في هذه المدينة.

وأشارت إلى أن هيئة العلوم التابعة لها عقدت الأربعاء، جلسة لمناقشة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأوضح البيان أن الهيئة قررت في الاجتماع اتخاذ تدابير مكافحة الأمراض المعدية لجميع الرحلات الجوية القادمة من الصين، إلى جانب ملء الركاب استمارات معلومات الاتصال الخاصة بهم وإبلاغ موظفي المطارات بها.

وأكد أن تركيا أوقفت رحلات شركة خطوط جوية صينية كانت تنظم 3 رحلات أسبوعيا من مدينة ووهان إلى إسطنبول.

وأضاف أن الوزارة قررت فحص جميع ركاب الطائرات القادمة من الصين باستخدام كاميرات استشعار حراري لتفادي انتشار "كورونا".

وأعلنت السلطات الصينية، الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا فيروس "كورونا" الجديد إلى 17 شخصا في عموم البلاد، فيما بلغ عدد المصابين 444 شخصا.

كما ألغت السلطات الصينية الفعاليات الاحتفالية السنوية في العاصمة بكين بسبب فيروس "كورونا" الجديد، فيما فرضت الحجر الصحي على مدينة ووهان ومدينتين مجاورتين لها، على أمل محاصرة الوباء.