أردوغان: دعمنا لطرابلس واجب يمليه قرار دولي وليس مجرد خيار

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عزم بلاده مواصلة تقديم الدعم للحكومة الليبية برئاسة فايز السراج، معتبراً ذلك واجباً وليس خياراً.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن أبو ظبي والقاهرة تقدمان كافة أنواع الدعم العسكري للضابط المتقاعد المناهض للحكومة الشرعية خليفة حفتر، وأيضاً شركة فاغنر الروسية، إضافة إلى مقاتلين من السودان.

وأضاف: "في ظل هذا الوضع لا يمكن أن نترك ليبيا التي يربطنا بها تاريخ يمتد لأكثر من 5 قرون وحيدة"، واعتبر أن "دعم الحكومة الليبية ليس مجرد خيار بل واجب يمليه القرار الدولي 2259".

ولفت إلى أن بلاده تتفق مع ألمانيا على مواصلة العلاقات المتجذرة بين البلدين والتي تصب في مصلحة البلدين والمنطقة.

من جهتها، دعت ميركل، التي تزور تركيا بدعوة من أردوغان، إلى "بذل جهود من أجل جعل وقف إطلاق النار الهش في ليبيا راسخاً".