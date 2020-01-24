اليونان وكوسوفا تتضامنان مع تركيا إثر زلزال ألازيغ وتعرضان المساعدة

عرضت اليونان وكوسوفا، اليوم الجمعة، على تركيا، تقديم المساعدة للمناطق المتضررة من زلزال ألازيغ الذي ضرب هذه الولاية والولايات المجاورة لها شرقي تركيا.

وقدم وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس تعازيه لنظيره التركي، مولود تشاوش أوغلو، على خلفية الزلزال الذي بلغت شدته 6.5 على مقياس ريختر وتسبب بمقتل أربعة مواطنين حتى الآن وإصابة العشرات، فضلاً عن تدمير وتضرر عشرات المباني.

وأبلغ دندياس تشاوش أوغلو استعداد اليونان لتقديم المساعدة لتركيا في هذا الصدد.

من جهته، أبدى نائب رئيس وزراء كوسوفا وزير الخارجية بهجت باكولي استعداد بلاده لتقديم المساعدة للمناطق المتضررة من الزلزال، معرباً عن تمنياته بعدم وقوع أي خسائر في الأرواح جراء الزلزال.