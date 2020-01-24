صويلو: تركيا أنقذت عفرين قبل أن يحولها إرهابيو بي كا كا إلى مركز مخدرات عالمي

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، لو لم تنفذ تركيا عملية "غصن الزيتون" في "عفرين" لكانت منظمة "بي كا كا" الإرهابية حولت المدينة إلى أكبر مركز للمخدرات حول العالم.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع أمني حول تقييم مكافحة جرائم المخدرات، انعقد في ولاية أنطاليا جنوب غربي البلاد، الجمعة.

وأضاف: " لو لم ننفذ عملية غصن الزيتون في "عفرين، لكانت منظمة بي كا كا الإرهابية حولت المدينة إلى أكبر مركز للمخدرات حول العالم . كل هذا مؤشر أساسي على مدى خطورة المرحلة التي نواجهها".

وتابع: "حالة عدم الاستقرار التي أحدثوها في الشرق الأوسط وعدم المساواة في الدخل، والإرهاب والعنف الذي ينفّذونه عبر الحرب بالوكالة يأجج تجارة المخدرات والهجرة".

واتهم الغرب بدعم المنظمة الإرهابية، قائلا: "هم المشتكون منها وهم الداعمون لها. لقد ظلوا يكتبون الشكاوي لسنوات، إلأ انهم لا يترددون في توفير الدعم للمنظمة وتقديم الأسلحة والدعم المالي المباشر ومنح حق اللجوء لم منذ أعوام أيضا".

وأكد على مواصلة قوات بلاده مكافحة المخدرات قائلا: "قوات الأمن نفذت عمليات على كل نقطة نشتم فيها رائحة المخدرات. لقد انخفض عدد الوفيات المتعلقة بالمخدرات في عام 2018 إلى 657، فيما انخفض خلال العام الماضي إلى 255 حالة".

وأضاف: "ارتفع عدد العمليات الميدانية حول مكافحة المخدرات. عدد تلك العمليات خلال 2017 و2018 تجاوز الـ 140 ألف عملية بعد أن كان 81 ألف عملية خلال 2016 أسفرت عن توقيف 7 آلاف و641 شخصا".

واختتم بالقول: "وفي 2019 بلغ عدد العمليات 148 ألف، أسفرت عن توقيف 25 ألف و619 شخصا".

وفي 20 يناير/ كانون الثاني 2018، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء عملية "غصن الزيتون" في عفرين. وبعد 64 يومًا من انطلاق العملية، تمكنت القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي.