ميركل: الاتحاد الأوروبي سيقدم دعماً جديداً لتركيا خارج حزمة الـ6 مليارات يورو

عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، عن اعتقادها بأن الاتحاد الأوروبي سيقدم لتركيا دعماً جديداً خارج حزمة الـ 6 مليارات يورو المقرة سابقاً.

وأكدت ميركل، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول: "إمكانية دعم بناء مساكن (مؤقتة وسريعة التجهيز) للمدنيين الفارين من إدلب باتجاه تركيا".

وأضافت: "أبدينا خلال اللقاء مع الرئيس أردوغان استعدادنا للمساهمة المادية من أجل تحسين الوضع الإنساني للفارين من إدلب السورية".

من جهته، لفت الرئيس أردوغان إلى أن تركيا وألمانيا تحملتا الجزء الأكبر من أعباء الهجرة في أوروبا.