ارتفاع حصيلة قتلى زلزال ألازيغ إلى 6 وأعمال الإنقاذ مستمرة

أعلنت وكالة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" ارتفاع حصيلة قتلى زلزال ألازيغ شرقي تركيا والذي امتد تأثيره ليشمل الولايات التركية المجاورة إلى 6 أشخاص.

وقال والي ألازيغ إن ولايته شهدت سقوط 3 قتلى و225 مصابا إثر الزلزال الذي ضرب المنطقة مساء اليوم الجمعة عند الساعة 8 و55 دقيقة بالتوقيت المحلي وبلغت شدته 6.5 على مقياس ريختر.

أما والي مالاطيا المجاورة، فتحدث عن وقوع 3 قتلى و45 مصابا في الولاية التركية، مشيراً إلى استمرار أعمال الإنقاذ لاستخراج 6 أشخاص عالقين تحت الأنقاض.

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قد ذكر في وقت سابق تسجيل 4 حالات وفاة إثر زلزال ألازيغ.

وأكد الوزير وقوع أول حالة وفاة في منطقة دوغان يول التابعة لولاية مالاطيا المجاورة لألازيغ، مشيراً إلى أن أعمال الإنقاذ والبحث لا تزال مستمرة.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو القادمة من المناطق المتضررة من الزلزال انهيار العديد من المباني فيما لحق ببعضها الآخر دمار جزئي.

وقال ملاحات جان (47 عاما) من سكان ألازيغ لوكالة فرانس برس "لقد كان الامر مخيفاً وسقط الاثاث علينا. هرعنا الى الخارج. سنمضي الأيام القليلة المقبلة في مزرعة خارج المدينة".

من جهته، قال زكريا غونيس (68 عاما) إنه شاهد مبنىً ينهار على بعد مئتي متر من منزله دون أن يتمكن من معرفة ما إذا كان مأهولًا.

واضاف "لقد خرج الجميع إلى الشوارع، كان قوياً ومخيفاً جدا".