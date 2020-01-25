إندونيسيا تعلن عزمها مواصلة التعاون مع تركيا في تطوير الدبابات

قال وزير تنسيق الشؤون السياسية والقانونية والأمنية في إندونيسيا، محمد محفوظ، أن بلاده عازمة على مواصلة التعاون مع تركيا في تطوير أنواع من الدبابات.

وخلال مقابلة مع الأناضول، أشاد محفوظ بالعلاقات التركية الإندونيسية التي يعود تاريخها إلى العهد العثماني، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع تركيا.

وأكّد أن تركيا هي من أوائل الدول التي أوصلت المساعدات إلى مقاطعة آتشيه شمال غرب إندونيسيا خلال كارثة تسونامي التي وقعت عام 2004.

ولفت إلى أن التعاون بين البلدين متواصل في مجالات مختلفة، مضيفًا "سنواصل التعاون مع تركيا في تطوير الدبابات متوسطة الوزن".

وأوضح محفوظ أن وزارة الدفاع والجيش في بلاده سيشرفان على القضايا الفنية في هذا المجال.

وتابع: "الشيء الأكثر أهمية هو الحفاظ على علاقتنا بشكل جيد حتى نتمكن من تطوير العديد من الأمور سوية".

من جهة أخرى، هنأ الوزير الإندونيسي وكالة الأناضول بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسها، مشيرًا إلى أن الوكالة تتمتع بتأثير كبير على مستوى العالم.

وأردف: "آمل أن تقدم وكالة الأناضول مزيدًا من المساهمات للعالم والمجتمع الدولي".