زلزال ألازيغ.. انتشال 43 ناجيا من تحت الأنقاض وارتفاع حصيلة الوفيات إلى 29

ارتفعت حصيلة وفيات الزلزال الذي ضرب عدة ولايات شرقي تركيا الجمعة إلى 29 شخصا.

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" السبت إن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 29 والجرحى إلى ألف و466 شخصا، فيما ارتفع عدد الناجين الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض إلى 43 شخصاً.

وكانت آخر حصيلة معلنة للوفيات 22 شخصا.

وأضافت في بيان أن فرق الوكالة نصبت 8 آلاف و565 خيمة لمتضرري الزلزال.

وأشارت إلى أن الزلزال دمر 72 منزلا، وألحق أضررا بالغة بـ514 منزلا آخر، فيما أصيب 409 منازل بأضرار متوسطة إلى خفيفة.

ولفتت إلى أن المنطقة شهدت 462 هزة ارتدادية بينها 14 هزة بقوة تجاوزت الأربع درجات على مقياس ريختر.

وشدّدت على استمرار أعمال البحث والانقاذ بين أنقاض ثلاث مبان وسط مدينة ألازيغ مركز الولاية.

وأوضحت أن 280 موظفا فنيا تابعين للوكالة يعملون على تحديد حجم الخسائر إلى جانب 4 سيارات مهام، وتم التأكد من سلامة 328 منزلا من أصل ألف و323 منزلا جرى فحصها من قبل الموظفين.