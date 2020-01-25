زلزال جديد يضرب ألازيغ بقوة 5.1 خلال زيارة أردوغان لولاية مجاورة

وقع زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، السبت، في قضاء سيفريجة بولاية ألازيغ شرقي تركيا، الذي ضربه زلزال عنف مساء أمس بقوة 6.8.

وأفادت "رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ" التركية (آفاد)، عبر بيان، بأن الزلزال وقع عند الساعة 19.30 (16.30 ت.غ). وأوضحت أن الزلزال وقع على عمق 15.71 كم تحت سطح الأرض.

وصادف وقوع الهزة الأرضية الجديدة وجود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ولاية مالاطية المجاورة لألازيع لتفقد المتضررين من زلزال الأمس.

يشار إلى أن قضاء سيفريجه، شهد مساء الجمعة، زلزالا بقوة 6.8 درجات؛ ما أسفر عن وفاة 29 شخصا، وفق أحدث حصيلة لـ"آفاد".

كما أوقع الزلزل 1234 مصابا في ولايات ألازيغ، وملاطية، وديار بكر، وأديامان، وباطمان، وقهرمان مرعش، وشانلي أورفة.