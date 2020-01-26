أردوغان: تركيا والجزائر تتقدمان نحو توقيع اتفاق تجارة حرة

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد، أن تركيا والجزائر تمضيان قدما في اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بينهما.

جاء ذلك في كلمة له خلال منتدى الأعمال التركي الجزائري الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة الجزائر.

وقال الرئيس أردوغان مخاطبا رجال الأعمال الأتراك والجزائريين: "تركيا والجزائر ستواصلان السير بخطى سريعة وثابتة لتحقيق هدفهما المشترك، ولتحقيق أهدافنا الاقتصادية، ينبغي أولا إزالة العوائق التي تحدّ من إمكاناتكم".

وتابع: "عدم وجود اتفاقية تجارة حرة بين تركيا والجزائر رغم الروابط القوية والمتجذرة يعد نقصا كبيرا، لكن إن شاء الله سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة بسرعة".

وأفاد بأنه قرر مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار، وتأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى بين البلدين.

وأعرب عن ثقته بأن مجلس التعاون المذكور سيحقق قفزات كبيرة في العلاقات بين البلدين.

وذكر أن الشركات التركية أنجزت 377 مشروعا في الجزائر بقيمة 16.1 مليار دولار، وأن الشركات التركية تحتل المركز الثامن كأكثر شركات تنفيذا لمشاريع التعهدات في الجزائر.

وتطرق إلى الطفرات التي حققتها تركيا في تصنيع وتصدير المنتجات الدفاعية بدءا من الطائرات المسيرة المسلحة، مرورا بالسفن الحربية والطائرات التدربية وصولا إلى المروحيات ومعدات أخرى.

وأكد رغبة تركيا في تعزيز التعاون مع الجزائر في مجال الصناعات الدفاعية في هذه الفترة التي تشهد توترات إقليمية.

وشدد على أن تركيا تهدف إلى رفع حجم التجارة مع القارة الإفريقية إلى 50 مليار دولار، مؤكدا أن الجزائر تعد أهم بوابة لتركيا إلى المغرب العربي وقارة إفريقيا.