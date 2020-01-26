ارتفاع عدد وفيات زلزال ألازيغ شرق تركيا إلى 35

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الأحد، إن عدد الوفيات الناجمة عن زلزال ألازيغ شرقي البلاد، ارتفع إلى 35 شخصا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده خلال زيارة أجراها إلى مقر رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية "أفاد" بالعاصمة أنقرة.

واطّلع أوقطاي على آخر المعلومات الواردة من ولاية ألازيغ، إضافة إلى الفعاليات التي تقوم بها أفاد.

وترحم أوقطاي على أرواح الضحايا وتمنى الشفاء للجرحى والصبر لذويهم ولعامة الشعب التركي.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر ولاية ألازيغ(شرق)، حسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.