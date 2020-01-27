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أردوغان يعزّي أسرة أسطورة السلة الأمريكي كوبي براينت

وكالة الأناضول للأنباء
نشر في 27.01.2020 18:38
آخر تحديث في 27.01.2020 19:19
أرشيفية- Credit: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports أرشيفية- Credit: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

قدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، تعازيه إلى أسرة ومحبي نجم كرة السلة الأمريكي الشهير، كوبي براينت، الذي قتل إثر حادث تحطم مروحية في ولاية كاليفورنيا.

وقال أردوغان على حسابه على موقع "تويتر": "شعرت بحزن عميق لوفاة أسطورة كرة السلة براينت الذي عرّف الناس بمتعة كرة السلة على مستوى العالم، وكان مصدرا لإلهام العديد من الرياضيين".

وأضاف "بوصفي رئيس جمهورية تركيا وكمحب لكرة السلة أقدم التعازي الحارة لأسرة ومحبي براينت".

يشار إلى أن أسطورة كرة السلة الأمريكي، كوبي براينت (41 عاما) لقى مصرعه مساء أمس، إثر حادث تحطم مروحية بمدينة كالاباساس في ولاية كاليفورنيا.

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