أردوغان يعزّي أسرة أسطورة السلة الأمريكي كوبي براينت

قدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، تعازيه إلى أسرة ومحبي نجم كرة السلة الأمريكي الشهير، كوبي براينت، الذي قتل إثر حادث تحطم مروحية في ولاية كاليفورنيا.

وقال أردوغان على حسابه على موقع "تويتر": "شعرت بحزن عميق لوفاة أسطورة كرة السلة براينت الذي عرّف الناس بمتعة كرة السلة على مستوى العالم، وكان مصدرا لإلهام العديد من الرياضيين".

وأضاف "بوصفي رئيس جمهورية تركيا وكمحب لكرة السلة أقدم التعازي الحارة لأسرة ومحبي براينت".

يشار إلى أن أسطورة كرة السلة الأمريكي، كوبي براينت (41 عاما) لقى مصرعه مساء أمس، إثر حادث تحطم مروحية بمدينة كالاباساس في ولاية كاليفورنيا.