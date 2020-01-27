تركيا تحبط عملية تهريب لقطعة أثرية توراتية في بورصة

تمكنت سلطات مكافحة التهريب في ولاية بورصا، غربي تركيا، من استعادة قطعة أثرية تتمثل في كتابة من التوراة على جلد غزال.

ووفق ما أوردت وكالة الأناضول من مديرية الأمن في بورصا، ألقت فرق مكافحة التهريب والجريمة المنظّمة التابعة لمديرية أمن قضاء إنيجول بالمحافظة على مواطن أجنبي يدعى "فارس .ن"، وبحوزته القطعة الأثرية.

وأفادت المعلومات ذاتها بأن عملية القبض على المواطن الأجنبي جرت عبر مداهمة منزله الأحد، إثر متابعة معلومات تلقتها السلطات الأمنية عنه.

وذكرت أنه تم مصادرة القطعة الأثرية التي تم العثور عليها بحوزة الرجل، دون توضيح مصدر حصوله عليها.