948 هزة ارتدادية أعقبت زلزال "ألازيغ" العنيف

قالت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد)، الاثنين، إن 948 هزة ارتدادية أعقبت زلزال ولاية "ألازيغ" الذي بلغت شدته 6.8 درجات على مقياس ريختر يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت آفاد، في بيان، أن 21 هزة ارتدادية من إجمالي الهزات التي أعقبت الزلزال الرئيسي، تجاوزت شدتها 4 درجات.

وأضاف البيان أن فرق البحث والإنقاذ، تمكنت من انتشال 45 مواطنا من تحت الأنقاض أحياءً، وأن عدد الوفيات ارتفع إلى 39.

ولفت إلى أن مستشفيات المنطقة استقبلت منذ وقوع الزلزال، ألفا و607 مصابين، وأن ألفاً و516 منهم غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم.

كما أوضح البيان أنه تم إرسال 24 ألف و402 خيمة و26 ألف و501 سريرا و62 ألف و963 بطانية و3 آلاف و651 مدفئة، إلى المناطق المتضررة من الزلزال.

وأشار البيان إلى أنه تم جمع تبرعات لصالح المتضررين من الزلزال، بلغت قيمتها 30 مليون و564 ألف و365 ليرة تركية (ما يعادل نحو 5.10 مليون دولار أمريكي)

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر ولاية ألازيغ، حسب رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، شعر به سكان عدة دول مجاورة.