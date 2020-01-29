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الصحة التركية تعلن عدم إصابة أي سائح صيني بفيروس كورونا

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 29.01.2020 22:11
آخر تحديث في 30.01.2020 02:10
السياح الصينيين أثناء عودتهم إلى بلادهم بعد التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا. الأناضول السياح الصينيين أثناء عودتهم إلى بلادهم بعد التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا. (الأناضول)

أعلنت وزارة الصحة التركية أنه لم يتم ضبط أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين المواطنين الصينين الـ 12 الذين تم نقلهم إلى الحجر الصحي بولاية آقسراي وسط تركيا، بعد الاشتباه في إصابتهم.

وكانت السلطات التركية قد نقلت 12 سائحاً صينياً ومرشد سياحي صيني وسائقين تركيين إلى المستشفى لولاية آقسراي بعد إصابتهم بالمرض.

وقالت السفارة الصينية بأنقرة في تغريدة لها على تويتر إن وزارة الصحة التركية أكدت عدم إصابة أي من المواطنين الصينيين الذين تم نقلهم إلى الحجر الصحي بالفيروس.
وأضافت أنهم عادوا إلى الصين اليوم الأربعاء.

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