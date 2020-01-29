الصحة التركية تعلن عدم إصابة أي سائح صيني بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية أنه لم يتم ضبط أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين المواطنين الصينين الـ 12 الذين تم نقلهم إلى الحجر الصحي بولاية آقسراي وسط تركيا، بعد الاشتباه في إصابتهم.

وكانت السلطات التركية قد نقلت 12 سائحاً صينياً ومرشد سياحي صيني وسائقين تركيين إلى المستشفى لولاية آقسراي بعد إصابتهم بالمرض.

وقالت السفارة الصينية بأنقرة في تغريدة لها على تويتر إن وزارة الصحة التركية أكدت عدم إصابة أي من المواطنين الصينيين الذين تم نقلهم إلى الحجر الصحي بالفيروس.

وأضافت أنهم عادوا إلى الصين اليوم الأربعاء.