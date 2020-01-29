تركيا تبدأ إجلاء رعاياها من "خوبي" الصينية بعد تفشي كورونا

أعلنت وزارة الخارجية التركية، بدء إجراءات إجلاء رعاياها من مقاطعة "خوبي"الصينية التي ظهر فيها فيروس "كورونا" الجديد للمرة الأولى.

وأضافت في بيان صادر عنها، الأربعاء، أن الوزارة والسفارة التركية في بكين، على تواصل مستمر مع الأتراك المتواجدين في المقاطعة الصينية، لافتة إلى توعيتهم هناك حول الفيروس المذكور.

وأوضح البيان أن وزارة الصحة التركية أتمت استعداداتها لإجلاء المواطنين الأتراك وعائلاتهم في مقاطعة "خوبي" الصينية، وفي مقدمتهم المتواجدين في مدينة ووهان.

وتطرق إلى تحذير الخارجية التركية الرعايا الأتراك، في 27 يناير/كانون الثاني الجاري، من السفر إلى الصين.

وكانت الخارجية التركية، قد طالبت مواطني بلادها عدم السفر إلى الصين ما لم يكن هناك ضرورة، بسبب انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وحثت المواطنين الأتراك المقيمين بالصين أو المضطرين للسفر إلى المناطق الأخرى منها، على اتخاذ أقصى التدابير الصحية، ومتابعة تحذيرات وبيانات السفارة في بكين والقنصليات العامة في هونغ كونغ وشنغهاي وقوانغتشو، والسلطات الصينية ومنظمة الصحة العالمية.

وفيروس كورونا الجديد الذي بات يسمى بـ"فيروس ووهان" ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان وسط الصين، ووصل عدد الضحايا حتى الآن إلى 132 شخص، بينما وصل عدد المصابين إلى 5 آلاف و974 شخصا.