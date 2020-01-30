الخطوط الجوية التركية تقلّص أعداد رحلاتها إلى الصين بسبب تراجع الطلب

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، تقليص عدد رحلاتها إلى مدن صينية، بسبب تراجع الطلب.

جاء ذلك على في بيان صادر عن يحيى أوستون، المستشار الإعلامي لدى الخطوط الجوية التركية.

وقال "أوستون" إن الخطوط التركية قلّصت من رحلاتها المتجهة إلى كلّ من العاصمة بكين، ومدن غوانزو، وشنغهاي وشيان، خلال الفترة بين 5- 29 فبراير/شباط 2020.

وأرجع سبب هذه الخطوة إلى تراجع كبير في الطلب على الرحلات المتجهة للمدن المذكورة.

وأوضح أن بإمكان عملاء الخطوط الجوية التركية، إجراء التغييرات أو إلغاء تذاكر سفر رحلاتهم لهذه المدن، بالمجان عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو عبر مكاتبها المعتمدة.