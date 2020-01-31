وزير الصحة التركي يؤكد خلو تركيا من فيروس كورونا

أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، عدم وجود أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في تركيا.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، في العاصمة أنقرة.

وقال قوجه "لم نرصد أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في تركيا".

وأضاف أن الجهات المختصة تقوم بفحص الركاب القادمين من الصين بالكاميرات الحرارية، مشيراً أنه تم حتى الآن فحص 11 ألف مسافر دون رصد أي حالة مشبوهة بالفيروس.

وتابع "حتى اليوم تم أخذ عينات من 68 شخصا مشتبه به من مختلف الولايات، ولم يتم رصد أي حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بينهم".

وأشار أن بلاده ستجلي 34 مواطناً تركياً و7 أذريين و7 جورجيين وألباني واحد، يقيمون في ووهان الصينية عبر طائرة خاصة بعد إجراء فحوصات طبية.

وذكر أنه لا توجد سفن ركاب قادمة من الصين إلى تركيا، باستثناء سفن شحن سيتم إخضاعها لعمليات فحص دقيق.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، حالة الطوارئ على نطاق دولي، لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين.

وفيروس كورونا الجديد ظهر في ديسمبر/ كانون أول الماضي، في سوق بولاية ووهان الصينية (وسط)، لينتشر في 3 بلدان آسيوية أخرى؛ هي اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية.

ويتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي، وتشمل أعراضه الحمى ومشاكل التنفس، ويشبه نظيره الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة "سارس".

وتسبب ظهور فيروس كورونا الجديد بالصين بحالة من الرعب سادت العالم أجمع، خاصة بعد مطالبة منظمة الصحة العالمية بالاستعداد لحالات إصابة بالفيروس.