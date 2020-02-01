علماء أتراك يبتكرون طريقة لتمديد عمر بطاريات الليثيوم أيون

توصلت مجموعة من الأكاديميين الأتراك الباحثين في عدد من الجامعات التركية إلى طريقة لتمديد عمر بطارية ليثيوم أيون وزيادة قدرتها الكهربائية.

وكان ثلاثة أساتذة من كلية العلوم بجامعة إينونو الحكومية في ولاية ملاطيا، وهم علي بايري رئيس قسم الفيزياء الذرية والجزيئية، وسردار ألتين رئيس قسم الفيزياء وأبحاث العلوم، وأمين ألتين الأستاذ المساعد بمركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا، قد تعاونوا مع الأستاذ سركان ديميريل عضو هيئة التدريس بجامعة آيدر، والأستاذة سوداء قاوجي عضو هيئة التدريس بجامعة اسطنبول مدنيات، والأستاذ المساعد إيردينجي أوز من جامعة بيلكنت، لتطوير طريقة من شأنها إطالة عمر بطاريات الليثيوم أيون وتقليل الانخفاض الذي لا مفر منه في السعة والحاصل بفعل الاهتراء.

وقد حصلت الآلية التي طور وفقها الفريق العلمي البطاريات، على براءة اختراع بعد جهود حثيثة استمرت 7 سنوات، وأصبحت الآن معتمدة من قبل معهد المعايير التركي TSE.

وفي معرض حديثه إلى وكالة أناضول، أوضح البروفيسور بايري أن مصادر الطاقة تنقسم إلى فئتين: الوقود المتجدد والوقود الأحفوري.

وقال بايري إن البحث عن مصادر متجددة للطاقة أمر هام لأن الوقود الأحفوري محدود الموارد. وأضاف أن تخزين الطاقة المتجددة كان بمثابة التحدي الأبرز بعد التوصل إلى جعل هذا النوع من الطاقة فعالاً. ومع ذلك، قاد هذا التحدي إلى إنشاء بطاريات أفضل، ذات قدرات أكبر.

وقال البروفيسور سردار ألتين أنهم بعد استشارة الأستاذ بايري، قرروا إضافة مواد مختلفة في المزيج، وتسخين أجزاء معينة منه، مما أدى لاكتشاف أن بعض المواد تُظهر خصائص مغناطيسية عند تسخينها في درجات حرارة مرتفعة للغاية تقارب الـ600 درجة سيلسيوس. وأضاف أنهم طوروا مادة كيميائية جديدة ساعدت في تقليل فقدان السعة المتوقع للبطارية بنسبة 15%.

ويبلغ متوسط العمر الافتراضي لبطارية ليثيوم أيون القياسية حوالي خمس سنوات، لكن مع طريقة الفريق العلمي الحاصلة على براءة اختراع، يمكن زيادة هذا الرقم إلى ست سنوات.

وفي حديثه حول موضوع الطاقة، وصف أستاذ ألتين الأبحاث العلمية في قطاع الطاقة بأنها مغامرة طويلة.

وتطرق إلى أول سيارة محلية الصنع بالكامل في تركيا، التي صممتها مجموعة المشاريع المشتركة التركية، وقال: "تنامت أهمية تقنيات تخزين الطاقة في بلدنا. وفي المستقبل سينخفض عدد السيارات التي تعمل بالوقود، وستصبح السيارات الكهربائية المزودة ببطاريات تخزين الطاقة أكثر انتشاراً، وسيكون من الأهمية بمكان أن ننتج بطاريات محلية".

وأضاف أنهم بالرغم من البطاريات صغيرة الحجم التي يعملون عليها الآن، إلا أنهم مع التمويل والدعم اللازمين، يمكنهم تسخير إمكاناتهم في إنتاج بطاريات أكبر بكثير، مثل بطاريات السيارات.