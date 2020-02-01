وزير الصحة التركي: أجلينا 42 شخصاً من ووهان الصينية بطائرة عسكرية

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، أن الطائرة الخاصة المرسلة لإجلاء الرعايا الأتراك من مدينة ووهان الصينية، أقلعت وعلى متنها 42 شخصا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير التركي، السبت، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال قوجه إن "الطائرة المرسلة لإجلاء المواطنين أقلعت من ووهان، وعلى متنها 42 شخصا (بينهم مواطنون من أذربيجان، وألبانيا، وجورجيا) فيما تراجع 6 أشخاص عن قرار العودة بمحض إرادتهم".

وأشار قوجه إلى عدم ملاحظة أي من أعراض "كورونا" لدى الأشخاص الذين يجري إجلاؤهم، عقب إخضاعهم لفحص طبي من قبل فريق متخصص.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول طائرة شحن عملاقة تابعة للقوات المسلحة مدينة "ووهان" التابعة لمقاطعة "خوبي" الصينية؛ لإجلاء الرعايا الأتراك، مع زيادة انتشار فيروس "كورونا الجديد" في المدينة.

وبحسب البيان، انطلقت الطائرة من أنقرة ظهر الجمعة، ووصلت فجر السبت، للمدينة الصينية، برفقة كوادر طبية من وزارة الصحة.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان(وسط)، ووصل عدد الوفيات حتى الآن 170، والمصابون 5 آلاف و974.

والخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.