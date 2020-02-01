ولايات تركية عدة تشهد احتجاجات رافضة لصفقة القرن

شهدت عدة ولايات تركية، السبت، خروج آلاف المواطنين في مظاهرات رافضة للخطة الأمريكية المزعومة للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن".

ففي ولاية أفيون قره حصار (غرب)، تجمع حشد في مظاهرة دعت إليها منظمات مجتمع مدني، وعرفت مشاركة مختلف الأوساط السياسية بالولاية.

ورفع المتظاهرون الأعلام التركية والفلسطينية، كما رددوا شعارات من قبيل "إسرائيل القاتلة ارحلي من فلسطين" و"سنقاوم ضد الظلم" و"المسجد الأقصى شرفنا".

وقال المتحدث باسم المتظاهرين، علي زنغين، في كلمة خلال المظاهرة، إن "الولايات المتحدة أقدمت على فضيحة جديدة بإعلانها خطة السلام المزعومة".

وأضاف زنغين، أن "الخطة تهدف إلى تقسيم فلسطين، وضرب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بعرض الحائط".

وفي ولاية أرضروم (شرق)، شارك جموع من المواطنين في مسيرة احتجاجية تنديدا بخطة السلام الأمريكية المزعومة.

وشهدت المسيرة مشاركة رئيس بلدية أرضروم الكبرى محمد سكمان، وعدد من المسؤولين الآخرين.

وردد المتظاهرون شعارات منددة بالولايات المتحدة وإسرائيل، وحملوا الأعلام التركية والفلسطينية.

وأفاد سكمان، في كلمة خلال المظاهر، بأن "لا أحد سيستطيع احتلال القدس، والظلم ضد الشعب الفلسطيني لن يستمر إلى الأبد".

وفي ولاية قهرمان مرعش (جنوب)، تظاهرت جموع ضد "صفقة القرن" المزعومة، ورددوا شعارات مثل "القدس إسلامية" و"سلام للقدس".

وذكر شفقاتلي إللير، رئيس أحد الجمعيات المنظمة للمظاهرة، التي جرت في قضاء "أفشين" بالولاية، أن "الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان التآمر والهجوم على العالم الإسلامي".

ووصف إللير، الخطة الأمريكية بـ"أكبر إهانة في التاريخ"، وأنها تهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان أمن إسرائيل.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، الخطوط العريضة لصفقته المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة، وتركيا وعدة دول أخرى.