51 مليار دولار.. الصادرات الوطنية إلى الجمهوريات التركية خلال 10 أعوام

بلغت صادرات تركيا إلى الجمهوريات التركية خلال 10 أعوام 51 مليار دولار، وفق معطيات هيئة الإحصاء التركية.

وجاء في المعطيات أن الصادرات التركية إلى أذربيجان وقرغيزيا وتركمانستان وأوزباكستان وكازاخستان، في الفترة من 2010-2019 بلغت 50 مليار و931 مليون دولار.

وتصدرت أذربيجان قائمة الجمهوريات التركية المستوردة من تركيا، إذ بلغت قيمة الصادرات إليها خلال 10 أعوام 19.7 مليار دولار.

وجاءت تركمانستان في المرتبة الثانية بواقع 13.6 مليار دولا، فيما حلت كازاخستان في المرتبة الثالثة بواقع 8.4 مليار، تلتها أوزباكستان بـ 6.4 مليار، وقرغيزيا بـ 3.2 مليار دولار.

وأمس الجمعة، أعلنت هيئة الإحصاء التركية في تقرير أن الصادرات الخارجية حققت خلال 2019 زيادة 2.1 بالمائة مقارنة مع 2018، وبلغت 171 مليار و531 مليون دولار.