أقار: أبلغنا الروس بتحركات قواتنا في إدلب قبل تعرضها للهجوم

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الاثنين، إنه جرى إبلاغ الجانب الروسي بتحركات القوات التركية في إدلب، الأحد، قبل أن تتعرض لهجوم من قبل النظام السوري.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع مع قادة الوحدات، على الحدود مع سوريا، في مركز العمليات المعني بإدارة أنشطة القوات التركية في منطقة "خفض التصعيد" بإدلب.

وأضاف أقار: "زملاؤنا أبلغوا المعنيين في الجانب الروسي بتحركات قواتنا بإدلب في الساعة 16.13 أمس (الأحد) وأكدوا ذلك مرة أخرى في الساعة 22.27".

وأردف: "رغم هذا التواصل وعمليات الإبلاغ (للجانب الروسي) وكافة التدابير المتخذة، تعرضت قواتنا لإطلاق نار من جانب النظام السوري في الساعة 01.13 ليلا".

ولفت أقار إلى أن القوات التركية قصفت 54 هدفا تابعا للنظام السوري، و"جرى تحييد 76 جنديا من قوات النظام حتى الآن، وفق معلومات حصلنا عليها من مصادر متعددة".

وتابع: "اتخذنا ونتخذ كافة التدابير في إدلب، والقوات المسلحة التركية، تؤدي كافة المسؤوليات الملقاة على عاتقها على أتم وجه".