تركيا توقف جميع رحلات الطيران القادمة من الصين شهراً كاملاً

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، أن بلاده أوقفت جميع رحلات الطيران القادمة من الصين، اعتبارا من الأربعاء حتى نهاية فبراير/شباط الجاري، ضمن إطار التدابير المتخذة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وأضاف في تصريحات صحفية، الاثنين، أن إقبال أنقرة على هذه الخطوة، جاء بناء على مقترح من المجلس العلمي التابع للوزارة، نتيجة اتساع دائرة تفشي الفيروس لتشمل أغلب مناطق الصين، وعدم اقتصاره فقط على مدينة ووهان، بؤرة الفيروس المذكور.

وأشار إلى أنه بحلول نهاية فبراير/شباط الجاري، سيعيدون النظر في استئناف الرحلات الجوية من الصين، بحسب المستجدات حينها.

في السياق ذاته، أكد الوزير التركي أنّ نتائج الفحوصات التي أجريت على الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان، ومرافقيهم، والبالغ عددهم 61 سلبية.

وضمن إطار التدابير التي تتخذها السلطات التركية ضد فيروس "كورونا" الجديد، أعلن "قوجا" اعتزام بلاده إخضاع المسافرين القادمين من اليابان وتايوان وتايلاند وهونغ كونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية وماليزيا على العبور من الكاميرات الحرارية.