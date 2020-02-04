عدد سكان تركيا يتجاوز 83 مليون نسمة خلال 2019

بلغ عدد سكان تركيا مع نهاية العام الماضي 83 مليونا و154 ألف و977 شخصاً.

وأوضحت هيئة الإحصاء التركية في بيان، الثلاثاء، أن عدد سكان تركيا ازداد مليونا و151 ألف و115 شخصاً، خلال 2019، بعد أن كان 82 مليونا وثلاثة آلاف و882 شخصاً في 2018.

وأضاف البيان أن نسبة عدد الذكور بلغ 50.2 بالمئة (41 مليون و721 ألف و136 شخصاً)، بينما بلغ نسبة عدد الإناث 49.8 مليون (41 مليون 433 ألف و861 شخصاً).

وأشار البيان إلى أن نسبة الزيادة السنوية للسكان انخفضت خلال 2019 إلى 13.9 بالألف بعد أن كانت 14.7 بألف خلال 2018.

وأضاف البيان أن نسبة عدد السكان القاطنين في مراكز المدن والأقضية ارتفعت إلى 92.8 بالمئة بعد أن كان 92.3 بالمئة في 2018، وأن نسبة عدد سكان البلدات والقرى انخفض إلى 7.2 بالمئة.