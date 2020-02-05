إنقاذ 30 شخصا من بين عالقين تحت انهيار ثلجي شرقي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية إنقاذ 30 شخصا من بين عالقين تحت انهيار ثلجي بولاية وان جنوب شرقي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة .

وأعلن وزير الداخلية سليمان صويلو أن 11 شخصاً فقدوا حياتهم في الحادث، حتى الآن.

من جانبه، قال محمد أمين بيلماز، والي "وان" شرقي تركيا، إنه تم إنقاذ 25 شخصاً من بين العالقين، وأعمال البحث والإنقاذ ما تزال مستمرة في مكان الحادث.

وأضاف إن 5 أشخاص فقدوا أرواحهم خلال انهيار ثلجي، الثلاثاء، أتى على حافلة صغيرة في منطقة على الطريق الواصل بين وان وقضاء "بهتشه سراي".

وأشار إلى أن كتلة ثلجية ثانية انهارت على فريق إنقاذ كان يبحث عن عالقين اثنين تحت الثلوج، تم إنقاذ 25 من بينهم، ونقلهم إلى المشفى.

وأفاد الوالي بإرسال مزيد من سيارات الإسعافات وفرق البحث والإنقاذ إلى المنطقة.