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ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الثلجي في "وان" التركية إلى 26

وكالة الأناضول للأنباء
وان
نشر في 05.02.2020 16:41
آخر تحديث في 05.02.2020 16:48
İHA İHA

أعلن والي "وان" شرقي تركيا، محمد أمين بيلماز، الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الثلجي إلى 26 شخصا.

وأوضح بيلماز في تصريح صحفي، أن من بين الضحايا 8 عناصر درك و3 رجال أمن و3 من متطوعي فوج الإطفاء، إلى جانب 12 مدنياً.

وشدّد على عدم توفر أرقام نهائية بشأن عدد العالقين تحت الثلوج، مشيرا إلى استمرار أعمال البحث والإنقاذ لانتشالهم جميعا.

يشار إلى أن انهيارا ثلجيا ثانيا وقع الأربعاء، أثناء عمليات بحث وإنقاذ لعالقين جراء انهيار ثلجي وقع مساء الثلاثاء، في منطقة على الطريق الواصل بين مركز ولاية "وان" وقضاء "بهتشه سراي".

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