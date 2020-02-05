"الخطوط التركية" تلغي جميع رحلاتها مؤقتا من وإلى مطار "صبيحة" بإسطنبول

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، إلغاء جميع رحلاتها من وإلى مطار "صبيحة غوكشن" في الشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول، على خلفية تحطم طائرة ركاب أثناء هبوطها على المدرج.

وأوضح بيان صادر عن الشركة، أنه تم إلغاء جميع الرحلات بتاريخ اليوم 5 فبراير/ شباط، بسبب حادثة تحطم طائرة الركاب أثناء هبوطها على مدرج المطار.

وأعربت الخطوط التركية عن حزنها العميق إزاء الحادث، متمنية السلامة للركاب وطاقم الرحلة.

وأشارت أنه يمكن للمسافرين الحصول على المعلومات المفصلة حول رحلاتها عبر الاتصال بالشركة أو زيارة موقعها الإلكتروني.

وأعلن والي إسطنبول، علي يرلي قايا، في وقت سابق الأربعاء، أن حادثة تحطم طائرة الركاب في مطار صبيحة غوكشن جراء هبوطها العنيف على المدرج، أسفرت عن إصابة 52 شخصا كحصيلة أولية.

وفي وقت سابق الأربعاء، تحطمت طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة تركية خاصة، قادمة من ولاية إزمير(غرب)، عقب هبوطها بشكل عنيف في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول، ما أدى إلى انقسامها إلى 3 أجزاء، وإصابة العدد المذكور.