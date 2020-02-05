تركيا تعلن إخضاع جميع الرحلات الجوية الخارجية للفحص الحراري

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، أن جميع الرحلات الجوية الخارجية ستخضع للفحص بالكاميرات الحرارية في المطارات.

وأوضح وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، في مؤتمر صحفي، أن هذا القرار سيبدأ تطبيقه اعتباراً من يوم غد الخميس، وذلك في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا الذي تفشى في الصين ووصل إلى أكثر من 20 دولة في العالم.

والثلاثاء، أورد التقرير اليومي للجنة الوطنية للصحة بالصين، ارتفاع عدد ضحايا فيروس "كورونا المستجد" محليا، إلى 425 حالة وفاة، و20 ألفا و438 إصابة مؤكدة.

ووفق التقرير الصيني ذاته، فإن ألفين و788 من المصابين في "حالة حرجة"، بينما يشتبه في إصابة 23 ألفا و214 شخصا بالفيروس.

فيما سجلت 25 دولة أخرى 165 إصابة مؤكدة بالفيروس، بجانب تسجيل حالتي وفاة فقط خارج البر الصيني، الأولى في الفلبين، والثانية في مقاطعة هونغ كونغ التابعة إداريا للصين.

وفيروس "كورونا الجديد" ظهر في ديسمبر/ كانون الأول 2019، في سوق بولاية ووهان الصينية (وسط)، ثم انتشر عبر العالم.