3 ضحايا في انحراف طائرة ركاب عن مسارها لدى هبوطها في إسطنبول

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، فجر الخميس، عن ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة الركاب أثناء هبوطها العنيف في مطار "صبيحة غوكشن" بمدينة إسطنبول، لثلاث وفيات، و179 إصابة.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، أدلى به الوزير التركي من ولاية وان (جنوب شرق) حيث يوجد لزيارة مصابي الانهيارات الثلجية هنالك.

وفي وقت سابق الأربعاء، تحطمت طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة تركية خاصة، قادمة من ولاية إزمير، عقب هبوطها بشكل عنيف في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول، ما أدى لانشطارها إلى 3 أجزاء، وإصابة العدد المذكور.

وحول حادثة الانهيارات الثلجية، ذكر قوجه، أن عدد جرحى الانهيارات الثلجية في ولاية "وان"، الذين يخضعون لتلقي العلاج حاليًا يبلغ 46 شخصا بينهم 6 بالعناية المركزة.

والثلاثاء، أعلنت ولاية "وان"، أن كتلة ثلجية انهارت فوق حافلة صغيرة على الطريق الواصل بين الولاية وقضاء "بهتشه سراي".

وخلال عمليات البحث والإنقاذ عن العالقين تحت الثلوج، انهارت كتلة ثلجية أخرى على فريق الإنقاذ الذي كان يبحث عن عالقين، بينهم مدير إدارة الكوارث والطوارئ "أفاد" في وان، عثمان أوتشار.

وأسفرت الانهيارات الثلجية خلال اليومين عن مصرع 38 شخصا وإصابة 75 بجروح.